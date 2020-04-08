مدرب نادي توتنهام يخرق قوانين العزل التام ومعه لاعبيه

وكالات (صدى):

أقدم مدرب نادي توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو ، على مخالفة أوامر ناديه ومعه عدد من اللاعبين بخرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفشي الوباء، ونشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي وهم يتدربون في إحدى المساحات الخضراء بالعاصمة لندن

وأظهرت الصور مورينيو مع الصفقة القياسية للنادي اللندني، الفرنسي تانغوي ندومبيلي في حصة تدريبية في حديقة عامة في الضواحي الشمالية للعاصمة، وشوهد لاعبان آخران من توتنهام هما الكولومبي دافينسون سانشيز وريان سيسينون، وهما يركضان جنبا إلى جنب

وقال ممثل لنادي توتنهام الثلاثاء "لقد ذكّرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق"، مضيفا "سنواصل تعزيز هذه الرسالة، فيما نشر أيضا مقطع فيديو عبر حسابه " انستغرام" وهو يركض مع شخص آخر، في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات الصارمة.