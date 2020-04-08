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اليوم تنفيذ الحكم على " الغامدي " أصغر محكوم بالقصاص

Time منذ 39 دقيقة
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اليوم تنفيذ الحكم على " الغامدي " أصغر محكوم بالقصاص

الرياض (صدى):
خرج والد أصغر محكوم بالقصاص في المملكة، عبد المحسن حمود الغامدي، مناشدًا تأجيل تنفيذ الحكم المقرر اليوم الأربعاء إلى ما بعد الجائحة، راجيا عفو أولياء الدم عن ابنه.

وقال الأب الغامدي أمس الثلاثاء: " رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيرا، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة " .

وتعود قصة الغامدي إلى عام 2012، حيث تلقت الجهات الأمنية في منطقة الباحة بلاغا بوقوع جريمة قتل في مدرسة ثانوية بالمعشوقة، ليتبين أن المقتول أحد الطلاب وعمره 17 عاما.

واتضح أن عبد المحسن الغامدي أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه ليرديه قتيلا، وبعد الإجراءات اللازمة والتحقيق مع الغامدي اعترف بقيامه بالقتل وأن بينهما خلافا.

وكان الغامدي قد دخل دار الملاحظة في الباحة وعمره 15 عامًا، وواصلت عائلته مناشدتها لكل مَن يستطيع التدخل والشفاعة له، فيما أشار أحد أقاربه إلى أن ذوي الدم يلتقون كل من يتوسط لديهم باستقبال طيب، إلا أن والد القتيل لم يتحرك عن موقفه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حتى في مثل هذا الظرف الأليم ، يغشون ............؟؟
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حتى في مثل هذا الظرف الأليم ، يغشون ............؟؟
ابو محمد
ينثلون على بعض ...
ابو محمد
هل هذا تباهي ..؟؟؟ ... الا تعلمون ان هذا من باب النفاق والمراءات .........؟؟
ابو محمد
اللهم آمين .. ,, ليش التصوير يا اوادم ليش ............؟؟؟

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