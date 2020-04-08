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الأعداد السابقة للصحيفة

مطربة شهيرة ظلت تحت الأسر والاغتصاب لمدة 10 سنوات

Time منذ يوم
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Comment 9
مطربة شهيرة ظلت تحت الأسر والاغتصاب لمدة 10 سنوات

لندن (صدى):
كشفت المغنية البريطانية الشهيرة إيمي آن دافي، تفاصيلا مثيرًا حول تعرضها للأسر والاغتصاب.

وروت إيمي آن دافي، تفاصيل وقوعها في الأسر وتعرضها للأغتصاب مرات عدة، موضحة أنه في يوم عيد ميلادها، وفي أحد المطاعم، تم تخديرها، واصطحابها إلى بلد أجنبي لمدة 4 أسابيع.

وتقول: " تم وضعي في غرفة بأحد الفنادق وعاد الجاني واغتصبني " ، موضحة أن المعتدي عليها كان يرغب في قتلها، ثم لم تجد أحدا بعد ذلك لعدة أسابيع أخرى، وظلت بمفردها في الأسر طيلة هذه الفترة، ما عرضها لصدمة نفسية حادة، وشكرت طبيبها النفسي الذي ساعدها على اجتيازها.

ولفتت إلى أنها ظلت تحت الأسر والاغتصاب لمدة 10 سنوات كاملة، وهي الفترة التي اختفت فيها عن الساحة الفنية.

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أحدث التعليقات

عندما يأتي الصباح🍸
حفظ الله بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل سوء
أبوسطام
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يازينهم الله يحفظهم لبعض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يازينهم الله يحفظهم لبعض
abdul
كانهم عملوا له عمليات تعديل الوجه ليخرج علي شاكلة ابو ايفنكا.

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