مطربة شهيرة ظلت تحت الأسر والاغتصاب لمدة 10 سنوات

لندن (صدى):

كشفت المغنية البريطانية الشهيرة إيمي آن دافي، تفاصيلا مثيرًا حول تعرضها للأسر والاغتصاب.

وروت إيمي آن دافي، تفاصيل وقوعها في الأسر وتعرضها للأغتصاب مرات عدة، موضحة أنه في يوم عيد ميلادها، وفي أحد المطاعم، تم تخديرها، واصطحابها إلى بلد أجنبي لمدة 4 أسابيع.

وتقول: " تم وضعي في غرفة بأحد الفنادق وعاد الجاني واغتصبني " ، موضحة أن المعتدي عليها كان يرغب في قتلها، ثم لم تجد أحدا بعد ذلك لعدة أسابيع أخرى، وظلت بمفردها في الأسر طيلة هذه الفترة، ما عرضها لصدمة نفسية حادة، وشكرت طبيبها النفسي الذي ساعدها على اجتيازها.

ولفتت إلى أنها ظلت تحت الأسر والاغتصاب لمدة 10 سنوات كاملة، وهي الفترة التي اختفت فيها عن الساحة الفنية.