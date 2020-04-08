نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

ترامب يعلن تطوير لقاحين و10 عقاقير لعلاج الفيروس التاجي

Time منذ 4 ساعات
Views 3240
Comment 2
ترامب يعلن تطوير لقاحين و10 عقاقير لعلاج الفيروس التاجي

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد، وتجريب عشرة عقاقير لعلاج مرض كوفيد-19.

وقال الرئيس ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي من البيت الأبيض حول جائحة كورونا، مساء اليوم الثلاثاء، " نعمل على الجبهة العلمية وتحدثت مع مدراء أربع شركات تقوم بعمل جيد في مجال العثور على العلاج واللقاح الذي سيوفر لنا الحماية الكلية وهناك إمكانيات جيدة والمسألة ستأخذ وقتا ولكن سنأخذ نتائج مبكرة " .

وكشف الرئيس أن " هناك تجارب تجرى حاليا على عشرة عقاقير لعلاج مرض كوفيد19، وستكون 15 عقارا، كما نقوم بتجربة لقاحين حاليا " .

وأضاف الرئيس ترامب إن إدارته تعمل على توفير الإمدادات الطبية اللازمة مع المطالبات بتوفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين في المجال الصحي .

وأكد الرئيس ترامب أن " الأسبوع القادم سيكون مؤلما، حتى لو مات شخص واحد، نحن نحارب وحشا واستراتيجيتنا ناجحة وكل أميركي عليه دور يلعبه، ونحن فخورون بشعبنا الذي يحارب الفيروس ويتبع الإجراءات " .

وحول التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، قال ترامب " نسرع في عمليات الإغاثة الاقتصادية، تحدثت مع قادة البنوك والتمويل بشأن مساعدة العمال وأصحاب الشركات الصغيرة " . وأضاف " ربع مليون شركة صغيرة سنوفر لها المال وسوف يدفعون للموظفين وسيكون هناك قفزة في المجال الاقتصادي " .

وأعلن الرئيس ترامب مطالبته " الكونغرس الأميركي بتوفير 250 مليار دولار للحفاظ على أجور العمال في الشركات وعدم فصلهم " .

اقرأ أيضًا:

ترامب يتهم منظمة الصحة العالمية بنشر توصيات خاطئة حول كورونا

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حتى في مثل هذا الظرف الأليم ، يغشون ............؟؟
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. حتى في مثل هذا الظرف الأليم ، يغشون ............؟؟
ابو محمد
ينثلون على بعض ...
ابو محمد
هل هذا تباهي ..؟؟؟ ... الا تعلمون ان هذا من باب النفاق والمراءات .........؟؟
ابو محمد
اللهم آمين .. ,, ليش التصوير يا اوادم ليش ............؟؟؟

أخر الأخبار

بالفيديو..مواطنة تُطعم الحمام في شوارع مكة داعية الله ألا يحرمها من " التراويح "
بالفيديو..مواطنة تُطعم الحمام في شوارع مكة داعية الله ألا يحرمها من " التراويح "
Time منذ 13 دقيقة Views 1262
اليوم تنفيذ الحكم على " الغامدي " أصغر محكوم بالقصاص
اليوم تنفيذ الحكم على " الغامدي " أصغر محكوم بالقصاص
Time منذ 38 دقيقة Views 3324
ولاية أمريكية تتجاوز إيطاليا في عدد الإصابات
ولاية أمريكية تتجاوز إيطاليا في عدد الإصابات
Time منذ 51 دقيقة Views 1607
صور لإحدى بوابات سور الرياض الحصين قبل 83 عامًا
صور لإحدى بوابات سور الرياض الحصين قبل 83 عامًا
Time منذ ساعة Views 1652
" إعصار هارولد " كارثة جديدة تضرب شرقي الأرض
" إعصار هارولد " كارثة جديدة تضرب شرقي الأرض
Time منذ ساعة Views 2347
متزوج بامرأتين يتسائل كيف يتجنب مخالفة حظر التجول عند الانتقال بينهما
متزوج بامرأتين يتسائل كيف يتجنب مخالفة حظر التجول عند الانتقال بينهما
Time منذ ساعة Views 1168
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ ساعتين Views 1949
خالد الزعتر: مصيبة أن تكون بحجم " حي " وتسمى نفسك دولة
خالد الزعتر: مصيبة أن تكون بحجم " حي " وتسمى نفسك دولة
Time منذ ساعتين Views 2820
وزير دفاع كوت ديفوار يعلن إصابته
وزير دفاع كوت ديفوار يعلن إصابته
Time منذ ساعتين Views 1798
بالفيديو..متحدث الأمن العام يكشف ما عُثر عليه بحوزة داهسي رجال الأمن
بالفيديو..متحدث الأمن العام يكشف ما عُثر عليه بحوزة داهسي رجال الأمن
Time منذ ساعتين Views 5565