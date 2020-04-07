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مقطع قديم لخادم الحرمين يؤكد أهمية الإلتزام بالأنظمة من أجل مصلحة الفرد

Time منذ 19 دقيقة
Views 1266
مقطع قديم لخادم الحرمين يؤكد أهمية الإلتزام بالأنظمة من أجل مصلحة الفرد

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو نادر، حديثًا قديمًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- عن أهمية الالتزام بالأنظمة التي تقرها الدولة، من أجل حماية المواطن.

وظهر الملك سلمان -أمير الرياض آنذاك- ،خلال لقاء تلفزيوني، موضحًا أنه لاحظ إلتزام كافة المواطنين بالأنظمة التي تمس المصلحة العليا للوطن، قائلا: " هناك تعاون كبير من قبل المواطنين " .

وتابع: " أما للأسف الأنظمة التي تخص سلامة المواطنين وأمنهم الذاتي لا يوجد تجاوب كلي " ،ضاربًا مثالا بعدم الالتزام بالأنظمة المرورية التي من شأنها حفظ الأرواح.

وشدد خادم الحرمين، على أن الأنظمة توضع لحماية المواطن قبل أي شيء قائلا: " النظام لم يوضع ضد المواطن النظام وضع لحماية المواطن " .

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشار ظاهرة عدم التزام البعض بالأنظمة التي أقرتها الدولة، والتي من شأنها السيطرة على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، إذ لوحظ قيام بعض المواطنين والمقيمين بمخالفة قرار منع التجول، وغيرها من القرارات معرضين حياتهم وحياة من حولهم للخطر.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
‏قالت له : تحادثني بكثرة هل هو لهفة أم أشتياق ؟ قال لها : لا والله دقائق مجانية 💜 هههههههههههههههه😂💔 قتلته الصراحة والشفافية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عرفت الحين ليش ابو جهل كان يدفنهن😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله عليه ونعم الوكيل الله يكسر يده حريم ماينضربون فما بالك بطفلة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله لايوفقهم
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وان اليه راجعون

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