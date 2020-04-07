مقطع قديم لخادم الحرمين يؤكد أهمية الإلتزام بالأنظمة من أجل مصلحة الفرد

الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو نادر، حديثًا قديمًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- عن أهمية الالتزام بالأنظمة التي تقرها الدولة، من أجل حماية المواطن.

وظهر الملك سلمان -أمير الرياض آنذاك- ،خلال لقاء تلفزيوني، موضحًا أنه لاحظ إلتزام كافة المواطنين بالأنظمة التي تمس المصلحة العليا للوطن، قائلا: " هناك تعاون كبير من قبل المواطنين " .

وتابع: " أما للأسف الأنظمة التي تخص سلامة المواطنين وأمنهم الذاتي لا يوجد تجاوب كلي " ،ضاربًا مثالا بعدم الالتزام بالأنظمة المرورية التي من شأنها حفظ الأرواح.

وشدد خادم الحرمين، على أن الأنظمة توضع لحماية المواطن قبل أي شيء قائلا: " النظام لم يوضع ضد المواطن النظام وضع لحماية المواطن " .

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشار ظاهرة عدم التزام البعض بالأنظمة التي أقرتها الدولة، والتي من شأنها السيطرة على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، إذ لوحظ قيام بعض المواطنين والمقيمين بمخالفة قرار منع التجول، وغيرها من القرارات معرضين حياتهم وحياة من حولهم للخطر.