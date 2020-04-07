بالفيديو.. " هزازي " يتحدى مشاهير الفن والكورة والإعلام من أجل 4000 أسرة

حسين العلي (صدى):

دشنت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة حملة " سباق الخير " كأحد البرامج التي تنفذها الجمعية ضمن توجيهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبذل المزيد من التكاتف وتظافر الجهود مع حكومتنا الرشيدة لمواجهة جائحة كورونا التي يعاني منها العالم.

وثمّن المدير التنفيذي لجمعية نفع الخيرية صالح بن ناصر العُمري ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله لمواجهة هذه الجائحة وما اتخذته من قرارات تصب في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المباركة، موضحاً أن هذه الحملة تستهدف فئات المجتمع من الجنسين من أهل الخير ورجال الأعمال والرياضيين والفنانين على إختلاف ميولهم وكذلك عامة المجتمع للوقوف يداً واحدة في الأزمات، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي مواكبة لجهود الوزارة وتلبية للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية لمستفيديها للدعم من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها حكومتنا الرشيدة والحد من تداعيات هذه الجائحة، وأكد أن الجمعية وجهت خدماتها ومصارف أنشطتها للحد من آثار هذه الأزمة على مستفيديها.

وأكد " العُمري " ان هذه الحملة تحقق استفادة قرابة أكثر أربعة ألاف أسرة من الأسر المستفيدة من برامج وخدمات الجمعية إضافة لكفالتها أكثر من ٢٢٠٠ يتيم ويتيمة، ونوّه بمبادرة اللاعب نايف هزازي الذي أطلق سباق التحدي الذي تعول الجمعية عليه الكثير لتلبية متطلبات الأسر المحتاجة من تداعيات جائحة كورونا.

وفي التفاصيل أطلق اللاعب الدولي نايف هزازي مبادرة حملة " سباق الخير " والتي تستهدف دعم احتياج الأسر المتأثرة بأزمة كورونا كأحد الواجبات الوطنية والإنسانية ورسالةً لبث قيم التعاون والتكافل الاجتماعي في مبادرة أعلن اللاعب تحديه لإستمرارها من خلال اعلان التحدي مع كلٍ من: المذيع المعروف مصطفى الآغا ، واللاعبين الدوليين محمد نور ، ومحمد الشلهوب، ومناف أبو شقير، واللاعب الدولي السوري عمر السومه، والفنان القدير فايز المالكي، والفنانة الإماراتية أحلام.