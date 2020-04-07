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الأعداد السابقة للصحيفة

الفيفا يقرر مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم الحالى

Time منذ 37 دقيقة
Views 1348
الفيفا يقرر مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم الحالى

وكالات (صدى):
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " مدّ عقود اللاعبين حتى الوقت الذي ينتهي فيه الموسم بالفعل، حيث بدأ سريان العقود التي من المقرر أن تبدأ عندما يبدأ الموسم الجديد الذي سيتأخر حتى بداية الموسم التالي بالفعل.

ويأتي ذلك في البيان الذي نشره فيفا عبر الموقع الرسمي والذي سيتم تطبيقه في كل دول العالم، حيث وضع فيه بعض الضوابط والمحددات التي تحكم تعاقدات اللاعبين مع الأندية ونظام الانتقالات الخاصة بهم، وكذلك المشاورات بين اللاعبين والأندية حول تخفيض الرواتب، في ضوء حالة الارتباك الشديدة التي أصابت النشاط الكروي في العالم بأسره نتيجة لجائحة كورونا التي تسببت في تعليق البطولات والمسابقات المحلية والدولية، في مختلف ربوع العالم.

وأوضح البيان أن تلك التوصيات والضوابط الصادرة اليوم جاءت بعد التشاور مع كل الجهات المعنية عن طريق فريق عمل برئاسة فيتوريو مونتاجلياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي ضم معه ممثلين عن الأندية واللاعبين وروابط الدوريات والاتحادات الوطنية. وأن جميع المبادئ والتوصيات والضوابط الواردة في هذا البيان وجدت موافقة بالإجماع من كل المعنيين الذين شاركوا في المشاورات والذين تم استطلاع آرائهم.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يجزاك خير
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يشفيه ويعافيه
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يرده سالم غانم
🍵عندما يغيب المساء ☕
الله يرده سالم غانم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه😊 ياويله منهم😂

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