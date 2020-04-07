بلاتر يعترف بوجود تدخل سياسي منح قطر تنظيم مونديال 2022

وكالات (صدى):

كشف ويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وجود "تدخل سياسي" في قرار منح حق استضافة كأس العالم 2022 إلى قطر.

قال بلاتر إنه كان هناك اتفاق في اللجنة التنفيذية للفيفا يقضي بإسناد تنظيم مونديال 2018 إلى روسيا ومونديال 2022 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بلاتر: "بعد ذلك حصل تدخل سياسي لمنح حق استضافة مونديال 2022 إلى قطر هذا كل ما في الأمر".

ويعد بلاتر أن فشل اتفاق إسناد استضافة مونديال 2022 للولايات المتحدة يعود لتدخل الحكومة الفرنسية في عهد رئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي خلال مأدبة غداء مع مواطنه ميشال بلاتيني الذي كان حينها عضوًا في اللجنة التنفيذية للفيفا، ولطالما أكد بلاتيني، النجم السابق لمنتخب الديوك والذي اعترف بالتصويت لصالح قطر، أنه بدّل رأيه حتى قبل مأدبة الغداء هذه.