 ليفربول يسعى وراء "بيرلو الجديد"

وكالات (صدى):

يفكر نادي ليفربول الإنجليزي في الحصول على خدمات ساندرو تونالي، لاعب بريشيا الإيطالي، والملقب بـ"بيرلو الجديد" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في صفقة ستكلف خزينة النادي نحو 45 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مهتم بشدة باللاعب، ويسعى لإقناع إدارة ناديه إلى الدخول في مفاوضات جدية معه.

وبشأن اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه، قال تونالي: "أنا لا أهتم بالتقارير التي تتحدث عن رحيلي، ليس الآن، أنا مهتم بإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، لأنني أشعر أنه لا يزال لدي الكثير لمنحه لنادي بريشيا الذي آمن بي، ثم سنرى ما سيحدث مستقبلاً".

وأضاف: "رئيس النادي يعاملني مثل ابنه، وأنا أبادله نفس الأمر، هو يعطيني دائما نصائح مهمة لمستقلبي".

الجدير بالذكر أن اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا، لفت إليه العديد من كبار الأندية الأوروبية مثل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول.