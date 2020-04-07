بالفيديو.. طالب يروي تفاصيل رحلة العودة من إيطاليا إلى أرض الوطن 

علي القحطاني (صدى):

تحدث طالب الهندسة عبدالله الغفيلي يروي تفاصيل رحلة العودة من إيطاليا إلى أرض الوطن، والأجواء في مدينة ميلانو بعد إعلان الوباء رسميا.

وقال الغفيلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا ":" بدأت الأزمة الخاصة بفيروس كورونا بعد وصولي لإيطاليا بأسبوع وكان الوضع طبيعي في بادئ الأمر ولم يكن هناك جدية في التعامل مع هذه الجائحة ".

ولفت الغفيلي:" اتخذت السلطات في إيطاليا حزمة قرارات من أبرزها إغلاق المدارس والجامعات "، مبينا:" تواصلوا معي من السفارة لحثي على العودة لأرض الوطن ولكني توقعت في البداية أن الفيروس مجرد سحابة وتعدي ".

وفي السياق ذاته، روى طالب الدكتوراه بإيطاليا سلطان العتيق قصة العودة من إيطاليا إلى أرض الوطن.

وأضاف العتيق:" بداية الفيروس كان في 25 فبراير ولاحظنا استهتار من قبل الأفراد والسلطات "، مشيرا إلى تطبيق حظر كلي في إيطاليا لمدة 5 أيام ثم فتحت المحلات بعدها مباشرة مما ساعد في انتشار الفيروس بشكل كبير.

وأوضح العتيق أن أصحاب المشاريع الصغيرة اشتكوا ولم يكن هناك جدية في التعامل مع الأزمة، مشيرا :" أغلقوا المحلات ثم فتحوها رغم أن الفيروس ما زال منتشرا ".