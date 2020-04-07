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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. مقطع موجع يرصد معاناة مصاب مع الفيروس القاتل

Time منذ 22 دقيقة
Views 748
شاهد.. مقطع موجع يرصد معاناة مصاب مع الفيروس القاتل

كانبرا (صدى):
رصد مقطع موجع معاناة مصاب مع الفيروس القاتل، حيث ظهر المريض الأسترالي يزحف على يديه وقدميه، ثم ينهنه يكاد يبكي، ويمدّ يده يتحسّس ما حوله كأنه فقد البصر.

وبدا في المقطع المريض يخشى السقوط من مكانه والموت، لكنه لم يكن يتألم من كورونا، بل يعاني من أمر آخر أشد قوة وغرابة.

ووثق المقطع الذي تم التقاط الفيديو في غرفة بفندق كراون برومينيد بمدينة بيرث في ولاية أستراليا الغربية؛ حيث تم عزل جندي البحرية الأسترالية السابق " ديفيد "، 62 عامًا، وزوجته كارولين، عندما اكتشفت إصابتهما بفيروس كورونا أثناء عودتهما من رحلة بحرية.

ووفقا للمقطع فإنه آلام المرض تغلبت عليه لكن لم يستطع التغلب على النوبات النفسية التي يعاني منها؛ كان "ديفيد" يعاني من مرض نفسي يطلق عليه "اضطرابات ما بعد الصدمة ( PTSD )".

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن الشهراني
كلنا مسلمين وعرب حتى الاجانب الدولة والحكومة تعاملها واحد المواطن والمقيم اللهم احمي وطنا وخلصنا من هذا الوباء
أبوسطام
تمثيل بايخ استهتار وعدم تحمل المسؤولية
واضح*** وصريح***
وش حاد كم،بغيتوا تكسرون أنفسكم من الخوف..
أبوسطام
المملكة شامخة بحكامها وشعبها
مغرد
لو يكون فيه ساعه واحده للمقاضي مثلا الساعه ٨ او٩ افضل بالرياض

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