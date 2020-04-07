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الأعداد السابقة للصحيفة

مجلس الوزراء يقرر إعفاء المنشأة الصغيرة من المقابل المالي

Time منذ 23 دقيقة
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مجلس الوزراء يقرر إعفاء المنشأة الصغيرة من المقابل المالي

الرياض (صدى):
قرر مجلس الوزارة في جلسته الافتراضية اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" ، إعفاء المنشأة الصغيرة ـ التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ من دفع المقابل المالي.

وجاء في نص القرار:

إعفاء المنشأة الصغيرة ـ التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 353 ) تاريخ 25 / 12 / 1432 هـ ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ ، وذلك على النحو الآتي :

الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.

الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـ بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه ـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.

يطبق ما ورد في القرار لمدة ( ثلاث ) سنوات .

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن الشهراني
كلنا مسلمين وعرب حتى الاجانب الدولة والحكومة تعاملها واحد المواطن والمقيم اللهم احمي وطنا وخلصنا من هذا الوباء
أبوسطام
تمثيل بايخ استهتار وعدم تحمل المسؤولية
واضح*** وصريح***
وش حاد كم،بغيتوا تكسرون أنفسكم من الخوف..
أبوسطام
المملكة شامخة بحكامها وشعبها
مغرد
لو يكون فيه ساعه واحده للمقاضي مثلا الساعه ٨ او٩ افضل بالرياض

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