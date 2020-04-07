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الأعداد السابقة للصحيفة

الشويرخ: لاحظنا في فترات السماح سابقا خروج أعداد كبيرة وكأن الوضع طبيعي (فيديو)

Time منذ 8 دقائق
Views 1199
الشويرخ: لاحظنا في فترات السماح سابقا خروج أعداد كبيرة وكأن الوضع طبيعي (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
قال العميد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي للأمن العام :" لاحظنا في فترات السماح سابقا خروج أعداد كبيرة وكأن الوضع طبيعي ".

وأضاف الشويرخ خلال حواره في برنامج " معالي المواطن ":"  نعمل على تطوير آلية استقبال طلبات السماح ولا نقبل إلا الطلبات الطارئة والاستثنائية ".

وأكد أن منع التجول للتباعد الاجتماعي، مبينا:"  تفاجئنا أن من ضمن الطلبات الزيارات العائلية "، مشيرا إلي الحالات المستثناة من المنع وهم الذين لديهم  جلسات لغسيل الكلي وجلسات الكيماوي لمرضى السرطان والوفاة والعزاء ".

وتحدث الشويرخ عما يجب فعله حال تم قبول الطلب، قائلا:" التطبيقات الإلكترونية يوجد جزء من أوبر وكريم للتنقل، بالإضافة إلي أن رجال الأمن مستعدون للمساعدة ".

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن الشهراني
كلنا مسلمين وعرب حتى الاجانب الدولة والحكومة تعاملها واحد المواطن والمقيم اللهم احمي وطنا وخلصنا من هذا الوباء
أبوسطام
تمثيل بايخ استهتار وعدم تحمل المسؤولية
واضح*** وصريح***
وش حاد كم،بغيتوا تكسرون أنفسكم من الخوف..
أبوسطام
المملكة شامخة بحكامها وشعبها
مغرد
لو يكون فيه ساعه واحده للمقاضي مثلا الساعه ٨ او٩ افضل بالرياض

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