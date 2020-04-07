الشويرخ: لاحظنا في فترات السماح سابقا خروج أعداد كبيرة وكأن الوضع طبيعي (فيديو)

علي القحطاني (صدى):

قال العميد سامي الشويرخ المتحدث الرسمي للأمن العام :" لاحظنا في فترات السماح سابقا خروج أعداد كبيرة وكأن الوضع طبيعي ".

وأضاف الشويرخ خلال حواره في برنامج " معالي المواطن ":" نعمل على تطوير آلية استقبال طلبات السماح ولا نقبل إلا الطلبات الطارئة والاستثنائية ".

وأكد أن منع التجول للتباعد الاجتماعي، مبينا:" تفاجئنا أن من ضمن الطلبات الزيارات العائلية "، مشيرا إلي الحالات المستثناة من المنع وهم الذين لديهم جلسات لغسيل الكلي وجلسات الكيماوي لمرضى السرطان والوفاة والعزاء ".

وتحدث الشويرخ عما يجب فعله حال تم قبول الطلب، قائلا:" التطبيقات الإلكترونية يوجد جزء من أوبر وكريم للتنقل، بالإضافة إلي أن رجال الأمن مستعدون للمساعدة ".