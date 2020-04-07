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الأعداد السابقة للصحيفة

خالد النمر يُحذر من دواء للحموضة

Time منذ 44 دقيقة
Views 2163
خالد النمر يُحذر من دواء للحموضة

عادل الحربي (صدى):
حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من استخدام دواء للحموضة اسمه العلمي (رانيتدين) وله أسماء تجارية كثيرة.

وأوضح "النمر"، أن الأسماء التجارية الخاصة بالدواء منها زانتاك، رانتاج رانتاك، هيستاك..الخ، مشددًا على ضرورة إيقافه فورًا ومراجعة الطبيب.

وقررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على مادة "رانيتيدين" (Ranitidine) احترازياً؛ وذلك لاحتمالية ارتفاع مستويات شوائب مادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA) في تلك المستحضرات عن الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وتعتبر هذه الشوائب ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبولة لفترات طويلة جداً.

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سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على " رانيتيدين "

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن الشهراني
كلنا مسلمين وعرب حتى الاجانب الدولة والحكومة تعاملها واحد المواطن والمقيم اللهم احمي وطنا وخلصنا من هذا الوباء
أبوسطام
تمثيل بايخ استهتار وعدم تحمل المسؤولية
واضح*** وصريح***
وش حاد كم،بغيتوا تكسرون أنفسكم من الخوف..
أبوسطام
المملكة شامخة بحكامها وشعبها
مغرد
لو يكون فيه ساعه واحده للمقاضي مثلا الساعه ٨ او٩ افضل بالرياض

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