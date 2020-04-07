خالد النمر يُحذر من دواء للحموضة

عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من استخدام دواء للحموضة اسمه العلمي (رانيتدين) وله أسماء تجارية كثيرة.

وأوضح "النمر"، أن الأسماء التجارية الخاصة بالدواء منها زانتاك، رانتاج رانتاك، هيستاك..الخ، مشددًا على ضرورة إيقافه فورًا ومراجعة الطبيب.

وقررت الهيئة العامة للغذاء والدواء، سحب وتعليق تسجيل جميع المستحضرات المحتوية على مادة "رانيتيدين" (Ranitidine) احترازياً؛ وذلك لاحتمالية ارتفاع مستويات شوائب مادة N-Nitrosodimethylamine (NDMA) في تلك المستحضرات عن الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي، وتعتبر هذه الشوائب ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبولة لفترات طويلة جداً.

اقرأ أيضًا: