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الأعداد السابقة للصحيفة

إطلاق قناة "ذكريات" لعرض أعمال الماضي الجميل على 5 ترددات

Time منذ 54 دقيقة
Views 2393
إطلاق قناة "ذكريات" لعرض أعمال الماضي الجميل على 5 ترددات

الرياض (صدى):
أطلقت هيئة الإذاعة والتليفزيون، قناة "ذكريات" لعرض أعمال الماضي الجميل، بتوجيه من وزير الاعلام، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وأوضحت الهيئة، أن القرار يأتي استشعارا منه بأهمية ما تمر به المملكة اليوم من تبعات فايروس كورونا المستجد، لتشارك المواطنين والمقيمين والذين التزموا المكوث في منازلهم خلال هذه الأزمة بإعادة عرض برامج تلفزيونية لزمن صنع أيامنا.. ولا تزال قلوبنا تنبض له وفاء وإيمانا منها بما تملكه من إرث كبير في ماضينا الجميل، وما فيه من ثقافة وترفيه.

وخصصت هيئة الإذاعة والتلفزيون جزءا كبير من الماضي الجميل للمشاهدين في منازلهم لتكون بادرة تجمع الأحبة، وتخفف من وطاة تبعات البقاء في المنزل، لقضاء أوقات مليئة بالذكريات وامتع اللحظات وتحتفي قناة "ذكريات الجديدة برئنا الكبير، وزمن الروائع الذي بدا أواخر السبعينيات وحتى بداية الألفية، حيث تستعرض أجمل وأكثر برامج ومسلسلات الأسس التي ساهمت في صناعة جيل الثمانينات والتسعينات إلى بداية الألفية وستعرض القناة مجموعة من البرامج والأعمال الدرامية، التي كانت تواكب الشغف و تصنع الحدث، وساهمت في صناعة جيل لا زلنا نحن الإبداعاتهم قناة "ذكريات" إضاءة وفاء لزمن الرفاه، ولمحة امتنان لجيل صنع بدايات البث التلفزيوني السعودي والعربي، ومن خلاله وصلنا اليوم إلى ما نحن عليه من الثراء في المحتوى وفي والثقافة.

ومن أهم الأعمال التي ستعرض على شاشة " ذكريات" في إطلالتها الأولى برنامج المسابقات الشهير " حروف" الذي كان يقدمه المذيع الراحل ماجد الشبل، وكان يمتاز يتنوع الأسئلة الثقافية بالإضافة إلى برنامج بنك المعلومات، الذي حقق شهرة واسعة من خلال الكاريزما التي يتمتع بها مذيعه الراحل عمر الخطيب.

ومن الأعمال أيضا "مسرح التلفزيون" الذي على على خشباته المع نجوم الفن والطرب في السعودية في ستينات وسبعينات وثمانينيات القرن الماضي، وكان أيقونة الفن، واكتشف الكثير من المواهب الشابة التي أصبحت فيما بعد نجوم وأساطير في الفن والمسرح، بالإضافة إلى برنامج رواد ومواهب والكاميرا الخفية بانواعها وبساطتها، وبرنامج الحصن الشهير ومن المسلسلات عودة عصويد وأصابع الزمن، وخزنة، وسحور على مائدة اشعب وجدا الضاحك الباكي وخلك معي وعائلة ابو رويشد والعولمة والديره لت وخلف خلاف وأبو حمدان في رمضان، وحمود ومحيميد، ومسلسل الأطفال الشهير بابا فرحان، وخارطة ام حمدان، وغيرها من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة المشاهدين سنين طويلة كما سيتم تحضير برامج مخصصة لشهر رمضان الكريم.

وتم إطلاق القناة على الترددات الآتية: بث HD ( النايلسات - 12284 - V، العربسات - 12149 - H، العربسات - 11230 - H )، ونظام البث العادي SD (النايلسات - 12149 - H، العربسات - 12015 - H).

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أحدث التعليقات

أبوسطام
تمثيل بايخ استهتار وعدم تحمل المسؤولية
واضح*** وصريح***
وش حاد كم،بغيتوا تكسرون أنفسكم من الخوف..
أبوسطام
المملكة شامخة بحكامها وشعبها
مغرد
لو يكون فيه ساعه واحده للمقاضي مثلا الساعه ٨ او٩ افضل بالرياض
واضح*** وصريح***
الله يزيدك عز يابلادي،،

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