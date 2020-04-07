مقيم مصري عن رمي العمالة في صحراء الكويت: "احنا فدانا أبونا سلمان" (فيديو) 

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو مقيم مصري في المملكة يعلق على تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد بشأن العمالة الوافدة في الكويت في ظل أزمة كورونا.

وعبر الشاب في المقطع عن إشادته بقرارات خادم الحرمين الشريفين التي أصدرها بشأن علاج المواطنين والمقيمين والمخالفين بشكل مجاني.

ويأتي ذلك للرد على تصريحات الفهد التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، حيث أوضح الشاب:" في فنانة اسمها حياة الفهد تقول لازم نرمي كل المقيمين في الكويت في الصحراء، عشان هما اللي جابوا كورونا، واحنا عندنا في المملكة الملك سلمان ربنا يديه الصحة ويطول في عمره ويخليه لينا، قرر انه يعالج المواطن والمقيم والمخالف على حساب الدولة ".

وأشار الشاب:" جدد إقامات للمقيمين لمدة 3 شهور على حساب الدولة، هو دا فخر العرب، احنا فدانا أبونا سلمان، وينكم يا ولاد سلمان، ارفعوا راسكم فوق، انتم ولد فخر العرب، احنا فدانا المملكة من السماء للأرض والشعب السعودي ".

وتابع الشاب:" مفيش واحد مقيم في المملكة حس أنه جاي دولة غير دولته، سواء كان مصري يمني أو أي جنسية، في السعودية هذه الأيام كل يحس أنه في وطنه بجد ".