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آسيل عمران تتمنى عودة الحياة لطبيعتها
منذ ساعة
872
3
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أحدث التعليقات
أبوسطام
تمثيل بايخ استهتار وعدم تحمل المسؤولية
واضح*** وصريح***
وش حاد كم،بغيتوا تكسرون أنفسكم من الخوف..
أبوسطام
المملكة شامخة بحكامها وشعبها
مغرد
لو يكون فيه ساعه واحده للمقاضي مثلا الساعه ٨ او٩ افضل بالرياض
واضح*** وصريح***
الله يزيدك عز يابلادي،،
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