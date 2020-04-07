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الأعداد السابقة للصحيفة

آسيل عمران تتمنى عودة الحياة لطبيعتها

Time منذ ساعة
Views 872
Comment 3
آسيل عمران تتمنى عودة الحياة لطبيعتها
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أحدث التعليقات

أبوسطام
تمثيل بايخ استهتار وعدم تحمل المسؤولية
واضح*** وصريح***
وش حاد كم،بغيتوا تكسرون أنفسكم من الخوف..
أبوسطام
المملكة شامخة بحكامها وشعبها
مغرد
لو يكون فيه ساعه واحده للمقاضي مثلا الساعه ٨ او٩ افضل بالرياض
واضح*** وصريح***
الله يزيدك عز يابلادي،،

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