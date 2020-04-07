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الأعداد السابقة للصحيفة

تيباس: إلغاء الدوري الإسباني سيكلف الأندية خسارة مليار يورو

Time منذ ساعتين
Views 1530
تيباس: إلغاء الدوري الإسباني سيكلف الأندية خسارة مليار يورو

وكالات (صدى):
كشف رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم خافيير تيباس، أن عجلة الليغا قد تعود إلى الدوران نهاية الشهر المقبل بأحسن الأحوال.

وحذر تيباس الأندية الإسبانية من أنها قد تخسر ما يصل إلى مليار يورو (1,1 مليار دولار أميركي) بحال عدم إكمال الموسم، ما دفع مسؤولي كرة القدم في البلاد إلى البحث عن موعد متأخر لإنهاء الموسم الحالي.

وقال تيباس: السيناريوهات المختلفة التي كنا نتطلع اليها مع الاتحاد الأوروبي للعبة من أجل العودة تبدأ على الأرجح في 29 مايو أو 6-7 يونيو أو 28 يونيو.

وأضاف: لا ننظر فقط إلى ما يحدث في إسبانيا. نهدف أن تتناسق جميع روزناماتنا في أوروبا كي تنتهي كل المسابقات في فترة واحدة.

وتابع تيباس أن الغاء الموسم ليس خيارا نظرا للضربة الهائلة التي سيخلفها نقص الإيرادات بالنسبة للأندية، علما أن الخسارة ستبلغ 150 مليون يورو حتى لو نجحت الليغا بإنهاء الموسم مع حضور للجماهير.

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أحدث التعليقات

أبوسطام
تمثيل بايخ استهتار وعدم تحمل المسؤولية
واضح*** وصريح***
وش حاد كم،بغيتوا تكسرون أنفسكم من الخوف..
أبوسطام
المملكة شامخة بحكامها وشعبها
مغرد
لو يكون فيه ساعه واحده للمقاضي مثلا الساعه ٨ او٩ افضل بالرياض
واضح*** وصريح***
الله يزيدك عز يابلادي،،

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