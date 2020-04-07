مرام عبدالعزيز ترد على منتقدي مطالبتها باستخدام المساجين في تجارب الأدوية

أميرة خالد (صدى):

شن متابعي الفنانة مرام عبدالعزيز هجوما لاذعا عليها عقب نشرها تغريدة طالبت فيها أن يتم تجربة الأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة على المساجين الذين تم القبض عليهم في قضايا تمس الأمن.

وأكدت الفنانة أن إجراء مثل هذه التجارب على المساجين سيكون مفيد، بدلا من حبسهم وإطعامهم بدون الاستفادة منهم.

وردت مرام على الانتقادات الموجهة إليها بأنها كانت تقصد إجراء مثل هذه التجارب بعد الحصول على موافقة السجين، على أن يتم تخفيض الحكم عليهم أو منحهم مكافآت مالية.

وأكدت أنها لا تمانع إجراء مثل هذه التجربة على نفسها إلا أن غير متعافية بشكل كامل، الأمر الذى يعوق تطوعها في أى تجارب سريرية.

وكشفت عن أنها مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضاً متبرعة بكافة أعضائها بعد الوفاة، في إشارة منها إلى أنها ليست من الأفراد التى تنادي بشئ ولا تفعله.