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أصابع الاتهام تورط قطر في فساد مرتبط بالتصويت لبطولتي كأس العالم 2018 و2022

Time منذ ساعة
Views 1587
أصابع الاتهام تورط قطر في فساد مرتبط بالتصويت لبطولتي كأس العالم 2018 و2022

وكالات (صدى):
وجّه الادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة اتهامات بالفساد والاحتيال المصرفي وغسل الأموال إلى ثلاثة موظفين؛ وهذه التهم مرتبطة بالتصويت لبطولتي كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018، ويأتي ذلك ضمن إجراءات جديدة ألقت الضوء مجددًا على فساد مرتبط بالتصويت لبطولتيْ كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018 وقطر عام 2022 .

وكشفت لائحة الاتهام أن عضوا الفيفا السابقين، البرازيلي ريكاردو تيكسيرا، والباراغوياني الراحل نيكولاس ليوز، اللذيْن كانا في اللجنة التنفيذية للفيفا التي صوّتت على منح روسيا وقطر حقوق استضافة نهائيات 2018 و2022، تَلَقّيا رشىً مقابل التصويت لملف قطر.

وبالإضافة إلى ذلك؛ فقد تلقى رئيس اتحاد كونكاكاف السابق الترينيدادي جاك وورنر "وعدًا" وحصل على رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أجل التصويت لصالح روسيا؛ بينما حصل الغواتيمالي رافاييل سالغيرو على مبلغ مليون دولار لكي يصوّت أيضًا لصالح روسيا.

و توفي 5 من بين المتهمين الخمس والأربعين، أقرّ 22 بالذنب؛ لكن لم تصدر أحكام نهائية سوى بحق 6 منهم؛ فيما لا يزال عشرات منهم في بلدانهم؛ حيث يواجهون المحاكمة من قِبَل السلطات المحلية، أو أنهم أحرار يحاولون معارضة تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
خير ان شاء الله .. .. اللهم اهله علينا باالأمن والإيمان والسلامة والإسلام .. آمين ..
ابو محمد
خير ان شاء الله .. .. اللهم اهله علينا باالأمن والإيمان والسلامة والإسلام .. آمين ..

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