إصابات خطيرة بين أتباع تركيا في سوريا بسبب ‏«غسالة»

دمشق (صدى):

شهدت سوريا اشتباكات عنيفة بين أتباع تركيا؛ بسبب سرقة "غسالة" بين مجموعتين تابعتين لفصيل "السلطان مراد" الموالي لتركيا في مدينة رأس العين شمال الحسكة، الأمر الذي أسفر عن وقوع 4 جرحى في صفوف العناصر.

وفي وقت سابق، وقعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر "أحرار الشرقية" الفصيل الموالي لتركيا شمال سوريا من جهة، ورُعاة أغنام من جهة أخرى، في قرية قاسم في ناحية راجو، بسبب عدم دفع مستحقات مالية ترتبت على عناصر الفصائل قبل أيام.

وطرد أتباع تركيا عددا من عوائل القرية، وصادرت قطعان الأغنام العائدة لهم؛ فضلًا عن اعتقال كردي من قريته ميركان التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين الشمالي، وضربه وتعذيبه بشكل وحشي، ومن ثم ربطه وسحله خلف سيارة عسكرية أمام أنظار الأهالي داخل القرية، لبث الخوف والرعب في نفوس الأهالي.