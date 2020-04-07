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الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ 40 دقيقة
Views 1391
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 125.48 نقطة ليقفل عند مستوى 6986.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 224 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة, زين السعودية, اتحاد اتصالات, مجموعة صافولا, والمراكز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء, أسمنت اليمامة, البحري, أسترا الصناعية, والبحر الأحمر فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 3.51% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, سيرا، كيان السعودية, بترو رابغ, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي, أرامكو السعودية, سيرا، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 307.82 نقطة ليقفل عند مستوى 6279.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 461 ألف سهم تقاسمتها 865 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد
خير ان شاء الله .. .. اللهم اهله علينا باالأمن والإيمان والسلامة والإسلام .. آمين ..
ابو محمد
خير ان شاء الله .. .. اللهم اهله علينا باالأمن والإيمان والسلامة والإسلام .. آمين ..

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