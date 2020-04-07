"صدارة" تعلن عن وظائف شاغرة

– مهندس رئيسي مراقبة العمليات ويُشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).
– محلل ثاني الأمن السيبراني ويُشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس مراقبة العمليات ويُشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: (مراقبة العمليات، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).
– مهندس معدات العمليات ، ويُشترط : درجة البكالوريوس في أي تخصص هندسي ذي الصلة.
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