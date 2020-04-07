"صدارة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في الجبيل ، وفقاً للتفاصيل التالية :

– مهندس رئيسي مراقبة العمليات ويُشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– محلل ثاني الأمن السيبراني ويُشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس مراقبة العمليات ويُشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: (مراقبة العمليات، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– مهندس معدات العمليات ، ويُشترط : درجة البكالوريوس في أي تخصص هندسي ذي الصلة.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي : هنا