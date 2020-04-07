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الأعداد السابقة للصحيفة

"صدارة" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1646
"صدارة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة صدارة للكيميائيات عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في الجبيل ، وفقاً للتفاصيل التالية :

– مهندس رئيسي مراقبة العمليات ويُشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– محلل ثاني الأمن السيبراني ويُشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس مراقبة العمليات ويُشترط : درجة البكالوريوس في تخصصات: (مراقبة العمليات، أو الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– مهندس معدات العمليات ، ويُشترط : درجة البكالوريوس في أي تخصص هندسي ذي الصلة.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اخسئي خسيتي اخزاك الله
ابو عمار
زواجها من الخضري كان زواج عرفي ولما توفى جات الى الخبر تطالب بالورث ولكن المحكمه لم تعترف به ولكن اولاده اعطوها مليون ريال وقالو لها مع السلامه وسافرت الى مصر
ابو عمار
طيب يكون خير
ابو عمار
بما ان القاتل قتل فالمشكله انتهت
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يحمي عباده

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