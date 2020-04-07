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الأعداد السابقة للصحيفة

ساعات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بعد التعليق

Time منذ ساعة
Views 2564
Comment 1
ساعات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بعد التعليق

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم الثلاثاء تعليق العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بالرياض، جدة، الدمام، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الهفوف و تبوك .

ومن المقرر تعليق العمل في محطات " الرياض 1 ، والرياض 2 ، وجدة 1 ، وجدة 2 ، والدمام ، والطائف ، والمدينة المنورة ، والهفوف ، وتبوك " ، حتى إشعار آخر .

وستكون مواعيد العمل في محطات " القصيم ، والخرج ، وابها ، وجيزان ، ونجران ، وحائل ، وينبع ، وحفر الباطن " ، من الساعة 7 صباحاَ حتى 4 عصراًمن السبت للخميس .

أما محطات " الرس ، والجوف ، وبيشة ، والمجمعة ، والخرمة ، والباحة ، ومحايل عسير ، وعرعر، والخفجي ، والقريات ، ووادي الدواسر " ، فستكون مواعيد العمل بها من 7 صباحاً إلى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس ، عدا السبت فستكون مواعيد العمل من 7 لى 2 الظهر .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اخسئي خسيتي اخزاك الله
ابو عمار
زواجها من الخضري كان زواج عرفي ولما توفى جات الى الخبر تطالب بالورث ولكن المحكمه لم تعترف به ولكن اولاده اعطوها مليون ريال وقالو لها مع السلامه وسافرت الى مصر
ابو عمار
طيب يكون خير
ابو عمار
بما ان القاتل قتل فالمشكله انتهت
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يحمي عباده

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