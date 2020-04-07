ساعات العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بعد التعليق

الرياض (صدى):

كشفت مصادر اليوم الثلاثاء تعليق العمل في محطات الفحص الدوري للسيارات بالرياض، جدة، الدمام، الطائف، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الهفوف و تبوك .

ومن المقرر تعليق العمل في محطات " الرياض 1 ، والرياض 2 ، وجدة 1 ، وجدة 2 ، والدمام ، والطائف ، والمدينة المنورة ، والهفوف ، وتبوك " ، حتى إشعار آخر .

وستكون مواعيد العمل في محطات " القصيم ، والخرج ، وابها ، وجيزان ، ونجران ، وحائل ، وينبع ، وحفر الباطن " ، من الساعة 7 صباحاَ حتى 4 عصراًمن السبت للخميس .

أما محطات " الرس ، والجوف ، وبيشة ، والمجمعة ، والخرمة ، والباحة ، ومحايل عسير ، وعرعر، والخفجي ، والقريات ، ووادي الدواسر " ، فستكون مواعيد العمل بها من 7 صباحاً إلى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس ، عدا السبت فستكون مواعيد العمل من 7 لى 2 الظهر .