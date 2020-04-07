فوضى وعدم التزام بإلإجراءات في البرلمان الإيراني

طهران (صدى):

شهد البرلمان الإيراني، حالة من الفوضى وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا بحضور ثلثي النواب الذين لم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس.

وعقد الاجتماع برئاسة مسعود بزشكيان، النائب الأول لرئيس البرلمان، فيما تغيب رئيس البرلمان علي لاريجاني لإصابته بالفيروس المستجد؛ فيما انتقد بزشكيان تغيب مسؤولي الحكومة عن الاجتماع.

وقال مسعود بزشكيان مخاطبا أميري مساعد الرئيس: " أبلغ الحكومة لكي تشارك في الاجتماع، فالساعة تقارب العاشرة ولم يحضر بعد السيد نوبخت، والشوارع خالية، تصرف الحكومة غير سليم وكأنها لم تأخذ اجتماعنا هذا على محمل الجد ".

وعمت الفوضى أرجاء قاعة البرلمان؛ حيث تجمع النواب معترضين على تغيب مسؤولي الحكومة، فيما طلب منهم نائب رئيس البرلمان العودة إلى مقاعدهم، بينما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في إيران 60500 والوفيات 3739.