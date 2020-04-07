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الأعداد السابقة للصحيفة

تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين في البحرين

Time منذ 30 دقيقة
Views 1441
Comment 1
تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين في البحرين

المنامة (صدى):
بدأت سفارة المملكة لدى البحرين، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بتسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة أربعة أيام، إلى المنطقة الشرقية، عبر جسر الملك فهد.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين: " يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على صدور التوجيه الكريم بتسهيل آلية عودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن في ظل تفشي جائحة كورونا " .

وتابع: " إنفاذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدأ السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين من اليوم ولمدة أربعة أيام بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد " .

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أحدث التعليقات

احمد سلطان
عاوز سيارة اوبتيما
زاير
عرض هذه المسرحية الهزليه في هذا الوقت مخالف للامر الملكي بمنع و اقفال المسارح ومنع الاختلاط و التجمع في الاماكن العامه يجب اتخاذ اقوي عقوبة علي من يخاطر بصحة المجتمع والناس ونشر الامراض مع الانحلال .
عدنان
اكيدعندك تنبئات مثل سلوى المطيري اووصلت لمرحله الزهايمر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يسهل أموركم

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