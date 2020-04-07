الموافقة على فتح صيدليات في الأسواق المركزية وفق عدة شروط

الرياض (صدى):

سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، للأسواق المركزية «الهايبر ماركت» بفتح صيدليات لتقديم خدمات بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ حيث وضعت الوزارة 5 اشتراطات للسماح بالترخيص.

وتتمثل تلك الاشتراطات في: أن تكون الصيدلية بترخيص مستقل، والحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وألا تقل المساحة عن 25 مترا، وتوفير خزانات خاصة لحفظ الأدوية؛ فضلًا عن توفير كاشير خاص ومستقل.

ومن ناحية خطوات استخراج رخصة صيدلية؛ فهي: التقدم بخطاب إلى إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بالمنطقة أو المحافظة مع توضيح: التاريخ، تخصص المنشأة، عنوان المنشأة «المنطقة، المدينة، الحي، الشارع، رقم العقار»، نوع ملكية المنشأة «فردية أو شركة»، رقم بطاقة التسجيل للمتخصص المشارك (في حال وجود متخصص مشارك).

ويأتي ذلك مع إرفاق المسوغات التالية: المهنة من الأحوال المدنية، شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني سارية الصلاحية لصاحب الطلب، وصورة من عقد تأسيس شركة مبدئي مع موثق من وزارة التجارة مع المختص السعودي، بطاقة الأحوال المدنية للمالك «إجباري في حالة الملكية الفردية».

ويجب إرفاق: صك العقار باسم المنشأة الصحية أو مالكها أو صورة من عقد الإيجار المبدئي، وخطاب تعهد بعدم العمل في القطاع الحكومي أو على نظام التشغيل الذاتي، فضلًا عن اسم المنشأة التجاري «اختياري» حسب السجل التجاري للمنشأة.