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الأعداد السابقة للصحيفة

استثناء أنشطة جديدة من قرار منع التجوّل على مدار 24 ساعة يوميًا

Time منذ ساعة
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استثناء أنشطة جديدة من قرار منع التجوّل على مدار 24 ساعة يوميًا

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استثناء أنشطة جديدة من قرار منع التجوّل على مدار 24 ساعة يوميًا بالإضافة إلى الأنشطة المستثناه سابقًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الأنشطة هي: فنيو السباكة والكهرباء والتكييف، أعمال الصيانة والتشغيل، محلات الغاز، صهاريج الصرف الصحي؛ حيث لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناه من منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدئائها أثناء فترة المنع.

ويُسمح في أضيق نطاق، للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية (الرعاية الصحية، التموين) داخل نطاق الحي السكني خلال الفترة من السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصرًا يوميًا ويقتصر النقل على شخص واحد إضافة لقائد المركبة.

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنــــا للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.

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أحدث التعليقات

احمد سلطان
عاوز سيارة اوبتيما
زاير
عرض هذه المسرحية الهزليه في هذا الوقت مخالف للامر الملكي بمنع و اقفال المسارح ومنع الاختلاط و التجمع في الاماكن العامه يجب اتخاذ اقوي عقوبة علي من يخاطر بصحة المجتمع والناس ونشر الامراض مع الانحلال .
عدنان
اكيدعندك تنبئات مثل سلوى المطيري اووصلت لمرحله الزهايمر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يسهل أموركم

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