الرياض (صدى):

كشفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن استثناء أنشطة جديدة من قرار منع التجوّل على مدار 24 ساعة يوميًا بالإضافة إلى الأنشطة المستثناه سابقًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الأنشطة هي: فنيو السباكة والكهرباء والتكييف، أعمال الصيانة والتشغيل، محلات الغاز، صهاريج الصرف الصحي؛ حيث لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناه من منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدئائها أثناء فترة المنع.

ويُسمح في أضيق نطاق، للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية (الرعاية الصحية، التموين) داخل نطاق الحي السكني خلال الفترة من السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصرًا يوميًا ويقتصر النقل على شخص واحد إضافة لقائد المركبة.

ويمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنــــا للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.