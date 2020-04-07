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بالفيديو..صاحب مقلب " الشاي المقزز " يلوم متابعيه

Time منذ 5 ساعات
Views 7285
Comment 27
بالفيديو..صاحب مقلب " الشاي المقزز " يلوم متابعيه

مكة المكرمة (صدى):
أكد مشهور موقع " سناب شات " هاني حلواني، أنه قام بحذف مقطع الفيديو الذي تضمن مقلب في زوجته من خلال وضع مياه " المرحاض " في الشاي، فور نشره.

وأوضح حلواني، أنه حذف المقطع فور نشره مباشرة، لأن زوجته قامت بتنبيهه وتحذيره من تواجد أطفال يتابعونه وقد يقومون بتقليده.

وقام هاني حلواني بلوم متابعيه الذين قاموا بنشر المقطع على نطاق واسع رغم أنه حذفه بعدها بدقائق معدودة، قائلا: " أنا حذفت المقطع في نفس الوقات، لأن زوجتي نبهتني أن الأطفال ممكن يقلدونة تقوموا أنتم تننشروه! " .

وأكد المتابعون أن حذف المقطع لا يعفيه عن المسؤولية، لأن ما يقدمه هو وغيره من المشاهير، لا ينتهي بحذف المحتوى المسيء.

وكانت أنباء قد تداولت عن ضبط شرطة مكة للحلواني بعد انتشار المقطع المسيء.

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أحدث التعليقات

احمد سلطان
عاوز سيارة اوبتيما
زاير
عرض هذه المسرحية الهزليه في هذا الوقت مخالف للامر الملكي بمنع و اقفال المسارح ومنع الاختلاط و التجمع في الاماكن العامه يجب اتخاذ اقوي عقوبة علي من يخاطر بصحة المجتمع والناس ونشر الامراض مع الانحلال .
عدنان
اكيدعندك تنبئات مثل سلوى المطيري اووصلت لمرحله الزهايمر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يسهل أموركم

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