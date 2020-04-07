قائمة بالتطبيقات التي تغنيك عن مغادرة المنزل

الرياض (صدى):

أعدت شركتين محليتين مجموعة كبيرة من التطبيقات التي من شأنها تقليل الحاجة للنزول من المنزل، تجنبا لانتقال العدوى بفيروس كورونا.

وتجد هــــــــــنــــــــــــــــا قائمة مفصلة من التطبيقات في كافة المجالات، فتجد تطبيقات الخدمات الصحية التي تضم تطبيقات للإسعاف أو حجز موعد عند طبيب أو الحصول على معلومات طبية عن مرض ما وتطبيقات أخرى في المجال ذاته.

وفي أقسام أخرى تتسلسل تطبيقات التمارين الرياضية المنزلية التي تساعد الشخص على ممارسة الرياضة بشكل صحيح خلال فترة بقاءه الطويلة بالمنزل.

وتطبيقات العمل عن بعد، حيث يمكن مواصلة كثير من الأعمال من المنزل، وعقد الاجتماعات والتواصل مع زملاء العمل عبر عدة تطبيقات توفر خيارات كثيرة.

ويقدم تطبيق البريد السعودي الحكومي قائمة تطبيقات كثيرة للشحن والنقل والخدمات البريدية الأخرى، فيما تتعدد أيضاً تطبيقات التعليم عن بعد، الحكومية والخاصة، بحيث تستمر الدراسة في العالم الافتراضي دون أن يخسر الطلاب عامهم الدراسي.

ويوجد في القائمة أيضاً تطبيقات للدفع عن بعد، بحيث تسدد الأموال وتحولها بشكل ميسر من منزلك، وتطبيقات التوصيل العديدة التي توفر لك احتياجاتك ولوازمك في منزلك عبر الطلب من خلالها، كما هو الحال لو احتجت لوجبة طعام.

وتشكل كل تلك التطبيقات خيارات مثالية تبقيك في منزلك لحماية نفسك وأسرتك من خطر الإصابة بالوباء القاتل.