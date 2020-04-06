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بالفيديو.. متحدث الصحة: خلطات رفع المناعة لا تنفع حتى للطبخ و " الكمامة " حماية وهمية

Time منذ 15 دقيقة
Views 1357
بالفيديو.. متحدث الصحة: خلطات رفع المناعة لا تنفع حتى للطبخ و " الكمامة " حماية وهمية

الرياض (صدى):
استنكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تداول الوصفات " الغريبة " والتي يزعم أنه تساهم في تقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، ناصحًا بعدم تصديق أي معلومة إلا عن طريق المصادر الموثوقة فقط.

وقال العبد العالي خلال برنامج " في الصورة " : " بعض الخلطات اللي تجيني لرفع المناعة من كورونا لا تنفع حتى للطبخ، والإشاعات أخطر من الفيروس " .

وفي سياق آخر، نصح المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين بالحرص على تحضير الطعام في بيوتهم، قائلا: " إذا كان لابد الطلب من المطاعم، انتبهوا بشدة للتخلص من الأكياس، وغسل الأيدي جيدًا، وعدم ملامسة الوجه " .

وأشار إلى أن الكمامة حماية وهمية، والحماية الحقيقية في جعل مسافة مناسبة مع الجميع، وعدم لمس الأسطح، وعدم مصافحة الآخرين، مشددًا مرة أخرى على استمرار غسل الأيدي.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله
نجاة محمد
و الله الناس دحين ما همهم مين بيجدد و مين بيرحل و الدوري متوقف المهم الزم بيتك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
علمه عند الله وحده متى ما إذن له ارتفع

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