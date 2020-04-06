الوداد المغربي يواجه " الفيروس القاتل " ويطرح 60 ألف تذكرة للبيع‎

وكالات (صدى):

أعلن نادي الوداد المغربي، أمس الاثنين، أنه سيخوض مباراة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه سيطرح 60 ألف تذكر للبيع.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي بتويتر: " في إطار المساهمة في المجهودات الوطنية للحد من انتشار وآثار جائحة كورونا " كوفيد 19 " ، سيطرح نادي الوداد الرياضي تذاكر مباراة ضد هذا الفيروس، كتجسيد لانخراط جميع مكونات النادي في هذه المواجهة " .

وأضاف: " إذا كانت هذه المباراة افتراضية، فإن أثرها على أرض الواقع سيكون ملموسا من خلال رصد جميع مداخيل بيع التذاكر للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا " .

وتابع: " حدد نادي الوداد الرياضي ثمن التذكرة في قيمة 30,00 dh، وسيتم طرح 60000 تذكرة على الموقع المخصص لهذه العملية خلال الأيام المقبلة، مع تحديد طرق الأداء المتناسبة وتعليمات السلامة الجاري بها العمل " .