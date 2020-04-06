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الأعداد السابقة للصحيفة

الوداد المغربي يواجه " الفيروس القاتل " ويطرح 60 ألف تذكرة للبيع‎

Time منذ 33 دقيقة
Views 1482
الوداد المغربي يواجه " الفيروس القاتل " ويطرح 60 ألف تذكرة للبيع‎

وكالات (صدى):
أعلن نادي الوداد المغربي، أمس الاثنين، أنه سيخوض مباراة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه سيطرح 60 ألف تذكر للبيع.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي بتويتر: " في إطار المساهمة في المجهودات الوطنية للحد من انتشار وآثار جائحة كورونا " كوفيد 19 " ، سيطرح نادي الوداد الرياضي تذاكر مباراة ضد هذا الفيروس، كتجسيد لانخراط جميع مكونات النادي في هذه المواجهة " .

وأضاف: " إذا كانت هذه المباراة افتراضية، فإن أثرها على أرض الواقع سيكون ملموسا من خلال رصد جميع مداخيل بيع التذاكر للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا " .

وتابع: " حدد نادي الوداد الرياضي ثمن التذكرة في قيمة 30,00 dh، وسيتم طرح 60000 تذكرة على الموقع المخصص لهذه العملية خلال الأيام المقبلة، مع تحديد طرق الأداء المتناسبة وتعليمات السلامة الجاري بها العمل " .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله
نجاة محمد
و الله الناس دحين ما همهم مين بيجدد و مين بيرحل و الدوري متوقف المهم الزم بيتك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
علمه عند الله وحده متى ما إذن له ارتفع

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