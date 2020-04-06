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الأعداد السابقة للصحيفة

المواطنون يلقنون " خطابة الخليج " درسًا لن ينساه

Time منذ 49 دقيقة
Views 2342
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المواطنون يلقنون " خطابة الخليج " درسًا لن ينساه

ماجد القزيز (صدى):
أصبح حمد بن جاسم حديث الساعة، فور محاولته الفاشلة في الإلماح إلى وجود نقص في بعض المواد الغذائية بأسواق المملكة، الذي لا أساس له من الصحة.

وتصدر وسم " خطابة الخليج " قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " ،ليلقنه المواطنون من خلاله درسًا لن ينساه أبدًا.

وعلق الأمير خالد آل سعود على تغريدة بن جاسم المثيرة للسخرية، قائلا: " أبشرك، من كثر الموجود في الأسواق ماندري وش نشتري؟ وش نخلي؟ ولله الحمد والمنة، طلع السعودية من راسك وأرتاح الله يصلحك " .

فيما قال أحد المغردين: " خطابة الخليج الغراب حمد بن جاسم خلك في الشبك لايكثر يالغراب السعودية العظمى، ولله الحمد لديها أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط نرجع ونقولك يا حرامي الدوحة مافي مراعي " .

وعلى ما يبدو أن رئيس وزراء قطر السابق، يعايش قهرًا من نجاحات وإنجازات المملكة في مواجهة الأزمة التي ضربت العالم أجمع جراء فيروس كورونا، متناسيًا أن دولته تسجل أعلى نسبة بين دول الخليج بالمصابين.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله
نجاة محمد
و الله الناس دحين ما همهم مين بيجدد و مين بيرحل و الدوري متوقف المهم الزم بيتك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
علمه عند الله وحده متى ما إذن له ارتفع

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