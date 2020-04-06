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الأعداد السابقة للصحيفة

قصة الرجل " أبو شماغ " الذي لمع اسمه في قضية خاطفة الدمام  

Time منذ 23 دقيقة
Views 1695
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قصة الرجل " أبو شماغ " الذي لمع اسمه في قضية خاطفة الدمام  

الدمام (صدى):
تكشفت معلومات جديدة حول قضية خاطفة الدمام " مريم " تشير إلي الرجل الذي ظهر يرتدي شماعا وبجواره مجموعة من الأطفال المخطوفين.

ومن جهته، عرض الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني، صورة، ذكر أن أحد المخطوفين نشرها.

وعلق  الحمراني على الصورة، قائلا:"  طبعا الأطفال عرفناهم، وأنتم راح تعرفون الرجل أبو شماغ اللي حاضن " الخنيزي " تعتقدون، ليش ما سأل هذول الأطفال من وين جابتهم " مريم " خاطفة الدمام.

وأضاف الحمراني:" على فكرة الصورة من زمان عندي ورفضت أنزلها، لكن ما دام أحدهم نشرها فهي مسموحة لكم ".

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل حول قضية خاطفة الدمام التي شغلت الرأي العام في المملكة، بعد العثور على عدد من المخطوفين بحوزة " مريم " وتم التعرف على ذويهم بعد تطابق الحمض النووي.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
قاتلك الله
زائر
ما أفسد العلاقة بينهم إلا انت وأشكالك من الإعلام النصراوي المريض .. مرضى نفسيين حقد وحسد وغيرة بسبب تآلق الهلال وتمثيله للوطن في كل المناسبات رافعا الرآية الخضراء خفاقة في كل المحافل الرياضة وانت يالدويش أول المرضى النفسيين من جماعة أبو نفسية النصراوية ونهايتك المراكز والمستشفيات النفسية ..
بلبل البحر
اللهم ارفع عنا هذا البلاء..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تفرح قلب كل ام محروق قلبها على ضنها 😭😭😭
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😭😭😭

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