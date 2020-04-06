قصة الرجل " أبو شماغ " الذي لمع اسمه في قضية خاطفة الدمام  

ومن جهته، عرض الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني، صورة، ذكر أن أحد المخطوفين نشرها.
وعلق الحمراني على الصورة، قائلا:" طبعا الأطفال عرفناهم، وأنتم راح تعرفون الرجل أبو شماغ اللي حاضن " الخنيزي " تعتقدون، ليش ما سأل هذول الأطفال من وين جابتهم " مريم " خاطفة الدمام.
وأضاف الحمراني:" على فكرة الصورة من زمان عندي ورفضت أنزلها، لكن ما دام أحدهم نشرها فهي مسموحة لكم ".
وكانت " صدى " نشرت تفاصيل حول قضية خاطفة الدمام التي شغلت الرأي العام في المملكة، بعد العثور على عدد من المخطوفين بحوزة " مريم " وتم التعرف على ذويهم بعد تطابق الحمض النووي.