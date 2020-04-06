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الأعداد السابقة للصحيفة

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة مناطق بالمملكة 

Time منذ 52 دقيقة
Views 1656
الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة مناطق بالمملكة 

الرياض (صدى):
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية في الرياض وخاصة الدوادمي، عفيف.

وأشارت الأرصاد إلى هطول أمطار غزيرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية ومنها الجبيل، الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا.

ولفتت إلي نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول على عدة مناطق بالقصيم ومنها الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عنيزة، عيون الجواء.

وتوقعت الأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدني في مستوى الرؤية الأفقية في مناطف بحائل ومنها الحائط، السليمي، الشملى، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
قاتلك الله
زائر
ما أفسد العلاقة بينهم إلا انت وأشكالك من الإعلام النصراوي المريض .. مرضى نفسيين حقد وحسد وغيرة بسبب تآلق الهلال وتمثيله للوطن في كل المناسبات رافعا الرآية الخضراء خفاقة في كل المحافل الرياضة وانت يالدويش أول المرضى النفسيين من جماعة أبو نفسية النصراوية ونهايتك المراكز والمستشفيات النفسية ..
بلبل البحر
اللهم ارفع عنا هذا البلاء..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تفرح قلب كل ام محروق قلبها على ضنها 😭😭😭
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
😭😭😭

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