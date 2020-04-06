الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة مناطق بالمملكة 

الرياض (صدى):

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية في الرياض وخاصة الدوادمي، عفيف.

وأشارت الأرصاد إلى هطول أمطار غزيرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية ومنها الجبيل، الخفجي، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا.

ولفتت إلي نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول على عدة مناطق بالقصيم ومنها الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عنيزة، عيون الجواء.

وتوقعت الأرصاد تكون سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وتدني في مستوى الرؤية الأفقية في مناطف بحائل ومنها الحائط، السليمي، الشملى، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق.