الصحة: "كورونا" سيستمر في رمضان وعيد الفطر بالمملكة (فيديو)

الرياض (صدى):

تحدث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن مصير الأزمة وهل سندرك رمضان وعيد الفطر في أجواء طبيعية.

وقال العبد العالي في لقاءه ببرنامج "في الصورة" : " العالم ليس قريبا من نهاية كورونا، والمملكة جزء منه، فيجب أن نقوم بما علينا فقط، إذ أننا نتحدث عن أشهر وليس أسابيع ".

وأشار إلى أننا يمكن أن نواصل خلال الأسابيع المقبلة بمستوى متحكم فيه إذا التزمنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية، مضيفًا أنه لا يمكن أن نعرف متى سيتم السيطرة على هذا الفيروس، وأن الإصابة قد تعود مرة أخرى لنفس الشخص.

وردًا على سؤال هل صحيح إننا وصلنا إلى مرحلة أن ينقل الشخص الواحد العدوى لسبعة أشخاص آخرين، قال: " لا نأخذ على حالة واحدة، أو مثال واحد، وإنما نأخذ بالمجاميع وهناك معدلات يتم قياسها بواسطة مختصين، لكن الأكيد أننا أعلى من رقم الواحد وهذا يدل على أننا أمامنا المزيد من الإجراءات لنكون في حالة أفضل".