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الصحة: "كورونا" سيستمر في رمضان وعيد الفطر بالمملكة (فيديو)

Time منذ 13 دقيقة
Views 1935
الصحة: "كورونا" سيستمر في رمضان وعيد الفطر بالمملكة (فيديو)

الرياض (صدى):
تحدث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن مصير الأزمة وهل سندرك رمضان وعيد الفطر في أجواء طبيعية.

وقال العبد العالي في لقاءه ببرنامج "في الصورة" : " العالم ليس قريبا من نهاية كورونا، والمملكة جزء منه، فيجب أن نقوم بما علينا فقط، إذ أننا نتحدث عن أشهر وليس أسابيع ".

وأشار إلى أننا يمكن أن نواصل خلال الأسابيع المقبلة بمستوى متحكم فيه إذا التزمنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية، مضيفًا أنه لا يمكن أن نعرف متى سيتم السيطرة على هذا الفيروس، وأن الإصابة قد تعود مرة أخرى لنفس الشخص.

وردًا على سؤال هل صحيح إننا وصلنا إلى مرحلة أن ينقل الشخص الواحد العدوى لسبعة أشخاص آخرين، قال: " لا نأخذ على حالة واحدة، أو مثال واحد، وإنما نأخذ بالمجاميع وهناك معدلات يتم قياسها بواسطة مختصين، لكن الأكيد أننا أعلى من رقم الواحد وهذا يدل على أننا أمامنا المزيد من الإجراءات لنكون في حالة أفضل".

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث وذكر منها اذا حدث كذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهديك
احمد
رعاع وتوافه المجتمع هم سبب من أسباب غضب الله علينا بكفرهم بالنعمه تفووووو على وجهه طرش هالبحر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🤔🤔🤔🤔🤔
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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