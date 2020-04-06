متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الذروة بعد (فيديو)

نايف السالم (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن حالة واحدة من كورونا قد تنقل العدوى للآلاف، مضيفا:" نرتفع بمؤشراتنا للمنحنى الخطر ".

وأبان العبدالعالي خلال حواره في برنامج " في الصورة ":" نحن نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس، إلا إذا أحكمنا السيطرة بالخطوات الاستباقية القوية ".

وأشار العبدالعالي:" لم نصل لمرحلة الذروة في انتشار كورونا حتى الآن، والعالم كله لا يتوقع أن نصل لمرحلة "تحكم" أو مرحلة "القمة" في انتشار الفيروس ثم الهبوط منها في مدى قريب ".

وأوضح أن 50% فقط من المواطنين تقيدوا بالبقاء في المنازل أو تقليل الحركة، مردفا:" ما شهدناه من خروقات في تجمعات عند محلات أو متاجر كانت مقلقة، وقرار منع التجول الكامل في صالح المجتمع ".

ولفت إلي أن تطبيق الإجراءات الاحترازية المبكرة، أخر تسجيل حالات كورونا في المملكة، والعالم بدأ في تسجيل الحالات مع بداية يناير، وأول حالة سُجلت عندنا في 2 مارس.