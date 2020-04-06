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متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الذروة بعد (فيديو)

Time منذ 21 دقيقة
Views 1720
متحدث الصحة: لم نصل إلى مرحلة الذروة بعد (فيديو)

نايف السالم (صدى):
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن حالة واحدة من كورونا قد تنقل العدوى للآلاف، مضيفا:" نرتفع بمؤشراتنا للمنحنى الخطر ".

وأبان العبدالعالي خلال حواره في برنامج " في الصورة ":" نحن نواجه خطر الانتقال للمرحلة الحادة في انتشار الفيروس، إلا إذا أحكمنا السيطرة بالخطوات الاستباقية القوية ".

وأشار العبدالعالي:" لم نصل لمرحلة الذروة في انتشار كورونا حتى الآن، والعالم كله لا يتوقع أن نصل لمرحلة "تحكم" أو مرحلة "القمة" في انتشار الفيروس ثم الهبوط منها في مدى قريب ".

وأوضح أن 50% فقط من المواطنين تقيدوا بالبقاء في المنازل أو تقليل الحركة، مردفا:" ما شهدناه من خروقات في تجمعات عند محلات أو متاجر كانت مقلقة، وقرار منع التجول الكامل في صالح المجتمع ". 

ولفت إلي أن تطبيق الإجراءات الاحترازية المبكرة، أخر تسجيل حالات كورونا في المملكة، والعالم بدأ في تسجيل الحالات مع بداية يناير، وأول حالة سُجلت عندنا في 2 مارس.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث وذكر منها اذا حدث كذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهديك
احمد
رعاع وتوافه المجتمع هم سبب من أسباب غضب الله علينا بكفرهم بالنعمه تفووووو على وجهه طرش هالبحر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🤔🤔🤔🤔🤔
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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