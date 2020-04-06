تدهور حالة بوريس جونسون ونقله إلى وحدة للرعاية المركزة

لندن (صدى):

نُقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل قليل، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسنوافيكم التفاصيل فور الإعلان عنها.