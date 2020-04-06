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تدهور حالة بوريس جونسون ونقله إلى وحدة للرعاية المركزة
منذ 48 دقيقة
1648
1
لندن (صدى):
نُقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل قليل، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وسنوافيكم التفاصيل فور الإعلان عنها.
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أحدث التعليقات
ابو سلطان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث وذكر منها اذا حدث كذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهديك
احمد
رعاع وتوافه المجتمع هم سبب من أسباب غضب الله علينا بكفرهم بالنعمه تفووووو على وجهه طرش هالبحر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🤔🤔🤔🤔🤔
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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