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الأعداد السابقة للصحيفة

تدهور حالة بوريس جونسون ونقله إلى وحدة للرعاية المركزة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1648
Comment 1
تدهور حالة بوريس جونسون ونقله إلى وحدة للرعاية المركزة

لندن (صدى):
نُقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل قليل، إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وسنوافيكم التفاصيل فور الإعلان عنها.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث وذكر منها اذا حدث كذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهديك
احمد
رعاع وتوافه المجتمع هم سبب من أسباب غضب الله علينا بكفرهم بالنعمه تفووووو على وجهه طرش هالبحر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🤔🤔🤔🤔🤔
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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