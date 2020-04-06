شاهد.. دوريات أمن الطرق تضبط مداخل المدن وسط التزام عالٍ من جميع السكان

الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة ضبط دوريات الأمن مداخل المدن وسط التزام عالٍ من المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول.

وبدت مداخل المدن خالية من جميع السكان امتثالا للتعليمات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الجميع وسط تفشي فيروس كورونا القاتل، حيث ظهرت القوات الخاصة تؤدي واجباتها في التدقيق الأمني لرفع مستوي السلامة.

وكانت وزارة الداخلية، قررت منع التجول على مدار 24 ساعة يومياً في أرجاء مدن: الرياض، تبوك، الدمام، الظهران، والهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات: جدة، الطائف، القطيف، والخبر كافة، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت أن منع الدخول والخروج لا يشمل الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، بحسب ما ورد في الأمر الملكي الكريم رقم 45942 وتاريخ 27/7/1441هـ.