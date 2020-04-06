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الأعداد السابقة للصحيفة

"باحث شرعي" يكشف قصة تنويم رجل لاغتصاب امرأته بحجة الرقية (فيديو)

Time منذ 59 دقيقة
Views 1671
"باحث شرعي" يكشف قصة تنويم رجل لاغتصاب امرأته بحجة الرقية (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أكد خالد السبيعي باحث في الرقية الشرعية، على أن بيوت "الرقية الشرعية" بمفهومها الجديد هي استغلال للدين والناس.

وقال السبيعى خلال برنامج " ياهلا " : هناك أشخاص يدعون الرقية الشرعية وهم يرتكبون مصائب بأعراض من يلجأون إليهم للرقية.

وأضاف : معظم من يقومون بالرقية الشرعية إما مُستغل أو صالح جاهل، و"الوهم" هو السبب الأكبر للجوء الناس إلى من يدعون الرقية الشرعية

وأوضح أن الممارسين لـ ” الرقية الشرعية ” يقومون باستغلال الدين والناس من أجل كسب الأموال، مشيرًا إلى أنهم يرتكبون المصائب بأعراض من يلجأون إليهم للرقية.

واستكمل: ” الرقية الشرعية بمفهومها الجديد استغلال للدين والناس للوصول للأغراض الشخصية، والذين استغلوها هما أكثر بكثير مما قدموها بشكل طبيعي” .

وتابع : ” أخبرني أحد المعينين من الجهات الأمنية أنه تم القبض على شخصين جابوا الرجل مع امرأته وقالوا له لازم نقرأ عليها وفعلوا بها الفاحشة ” .

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث وذكر منها اذا حدث كذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهديك
احمد
رعاع وتوافه المجتمع هم سبب من أسباب غضب الله علينا بكفرهم بالنعمه تفووووو على وجهه طرش هالبحر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🤔🤔🤔🤔🤔
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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