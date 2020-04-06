"باحث شرعي" يكشف قصة تنويم رجل لاغتصاب امرأته بحجة الرقية (فيديو)

علي القحطاني (صدى):

أكد خالد السبيعي باحث في الرقية الشرعية، على أن بيوت "الرقية الشرعية" بمفهومها الجديد هي استغلال للدين والناس.

وقال السبيعى خلال برنامج " ياهلا " : هناك أشخاص يدعون الرقية الشرعية وهم يرتكبون مصائب بأعراض من يلجأون إليهم للرقية.

وأضاف : معظم من يقومون بالرقية الشرعية إما مُستغل أو صالح جاهل، و"الوهم" هو السبب الأكبر للجوء الناس إلى من يدعون الرقية الشرعية

وأوضح أن الممارسين لـ ” الرقية الشرعية ” يقومون باستغلال الدين والناس من أجل كسب الأموال، مشيرًا إلى أنهم يرتكبون المصائب بأعراض من يلجأون إليهم للرقية.

واستكمل: ” الرقية الشرعية بمفهومها الجديد استغلال للدين والناس للوصول للأغراض الشخصية، والذين استغلوها هما أكثر بكثير مما قدموها بشكل طبيعي” .

وتابع : ” أخبرني أحد المعينين من الجهات الأمنية أنه تم القبض على شخصين جابوا الرجل مع امرأته وقالوا له لازم نقرأ عليها وفعلوا بها الفاحشة ” .