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الصحة: تسجيل 82 حالة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة
3498
1
الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 2605 حالة.
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أحدث التعليقات
ابو سلطان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث وذكر منها اذا حدث كذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهديك
احمد
رعاع وتوافه المجتمع هم سبب من أسباب غضب الله علينا بكفرهم بالنعمه تفووووو على وجهه طرش هالبحر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🤔🤔🤔🤔🤔
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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