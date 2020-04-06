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الأعداد السابقة للصحيفة

الصحة: تسجيل 82 حالة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 3498
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الصحة: تسجيل 82 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 2605 حالة.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث وذكر منها اذا حدث كذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهديك
احمد
رعاع وتوافه المجتمع هم سبب من أسباب غضب الله علينا بكفرهم بالنعمه تفووووو على وجهه طرش هالبحر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🤔🤔🤔🤔🤔
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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