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الأعداد السابقة للصحيفة

أمير عسير يطلب وقف مسلسل يُسيء لأهالي المنطقة

Time منذ ساعة
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أمير عسير يطلب وقف مسلسل يُسيء لأهالي المنطقة

أبها (صدى):
أصدرت إمارة منطقة عسير، بيانًا بشأن امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة واستهجان بالغ المحتوى حلقتين من مسلسل تلفزيوني بثتهما إحدى القنوات الفضائية.

ووجه سمو أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة محتوى الحلقتين ورسائلهما الإعلامية، إذ تبين أنهما صورتا في قريتين من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى عدد من الشبه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

وأوضح المتحدث الرسمي الإمارة منطقة عسير "المكلف" سلطان الأحمري، أنه وفي ضوء التنسيق الدائم بين الإمارة ووزارة الإعلام، تقدم أمير منطقة عسير بطلب وقف بث الحلقتين وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي، بالإضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص، يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذارا صريحا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت.

وأكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة أن قيادة البلاد -حفظها الله وايدها - وكل منصف ونقي في وطننا الغالي، يدركون بكل تقدير واحترام ما تزخر به المنطقة في ماضيها وحاضرها، من التقاليد العربية العريقة قولا وفعلا، من سخاء نادر، وإيثار صادق، وشجاعة ظاهرة، ودین راسخ، وولاء مطلق للوطن وولاة أمره حفظهم الله، واحترام بالغ للإسلام وشعائره ورموزه، وأن إمارة المنطقة تجعل إرساء القيم الوطنية ودفع كل ما يمس استقرارها وثباتها، وحفظ كرامة المنطقة إنسانها ومكانها، على رأس أولوياتها و مسؤولياتها.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث وذكر منها اذا حدث كذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهديك
احمد
رعاع وتوافه المجتمع هم سبب من أسباب غضب الله علينا بكفرهم بالنعمه تفووووو على وجهه طرش هالبحر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🤔🤔🤔🤔🤔
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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