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الأعداد السابقة للصحيفة

تقويم التعليم تكشف سبب تأجيل الاختبارات وتؤكد " يمكن للطلاب استرجاع الرسوم " (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 2222
تقويم التعليم تكشف سبب تأجيل الاختبارات وتؤكد " يمكن للطلاب استرجاع الرسوم " (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح الدكتور حسام زمان، رئيس هيئة تقويم التعليم، أن المواعيد الجديدة للاختبارات ستكون بعد رمضان لكن لم يُحدد موعدًا دقيقًا لها.

وأشار إلى أنه إذا سمحت الظروف بعمل الاختبارات ورقية فسيتم ذلك، أما إذا لم يحدث فستكون الهيئة جاهزة لعمل الاختبارات عن بُعد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حينه.

وأضاف في مداخلة هاتفية له ببرنامج " ياهلا "، أنه سيتم اتخاذ تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعرفة هوية المختبر ومراقبة الامتحانات، والهيئة لديها تجربة جيدة في تطوير الاختبارات المحوسبة.

وأكد أن الاختبار جاهزًا عن بُعد، لكن المنصات التي سيتم عليها الاختبار ليست جاهزة، وهذا هو السبب وراء تأجيلها إلى ما بعد رمضان، كما أن الهيئة تحتاج للتنسيق مع الجهات المختصة.

وأفاد بأن الاختبار الإلكتروني سيكون هناك تنسيق مع وزارة التعليم فيما يتعلق بمحتوى الاختبار، مضيفًا أن الطلاب الذين سجلوا في الاختبار ودفعوا رسوم فسيتم يُحتفظ بالمبلغ في حساب الطالب، وإذا أراد استرجاعه فالإمكان ذلك عبر نموذج التعبئة.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث وذكر منها اذا حدث كذب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهديك
احمد
رعاع وتوافه المجتمع هم سبب من أسباب غضب الله علينا بكفرهم بالنعمه تفووووو على وجهه طرش هالبحر
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🤔🤔🤔🤔🤔
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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