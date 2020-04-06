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مطار الملك خالد يدعو الراغبين في العودة للتسجيل إلكترونيًا

Time منذ 13 دقيقة
Views 1341
مطار الملك خالد يدعو الراغبين في العودة للتسجيل إلكترونيًا

نايف السالم (صدى):
أعلن مطار الملك خالد الدولي، عن فتح أبوابه لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله "، إذ يجب على المواطنين التسجيل في المنصة الإلكترونية اضغط هنـــــا .

و أكملت هيئة الطيران المدني استعداداتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات لخدمة المواطنين المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة.

وجهزت مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام)، لاستقبال الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة وفقا للإجراءات والتدابير الصحية المتبعة.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**
من حقة بعدين اتوقع عمرها فوق 30
زائر
طيب تمام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عطوني الصحن هذا وانا اعيد ترتيبه مع بعض الإضافات 😋😋😋😋
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عطوني الصحن هذا وانا اعيد ترتيبه مع بعض الإضافات 😋😋😋😋
ابو علي
تركيا ومن خلفهم من الكلاب والخنازير اكلت هوى جميعها وتركيا وعمسلها الخائن بقطر سيقسطون وان غدا لناظره قريب

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