مطار الملك خالد يدعو الراغبين في العودة للتسجيل إلكترونيًا

نايف السالم (صدى):

أعلن مطار الملك خالد الدولي، عن فتح أبوابه لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة.

ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله "، إذ يجب على المواطنين التسجيل في المنصة الإلكترونية اضغط هنـــــا .

و أكملت هيئة الطيران المدني استعداداتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات لخدمة المواطنين المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة.

وجهزت مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام)، لاستقبال الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة وفقا للإجراءات والتدابير الصحية المتبعة.

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