تكلفة 96 ساعة للعلاج من فيروس كورونا تُقدر بـ300 ألف

وكالات (صدى):

قدر باحث في الصحة العامة تكلفة العلاج والإقامة في المستشفى للمريض بفیروس كورونا الجديد، بنحو34225 دولارا (128343 ريالا)، وذلك في فترة زمنیة تعادل 96 ساعة فقط.

وأوضح أن تكلفة المريض قد تزداد إلى ما يعادل 300 ألف ریال في حال استمرت المنشأة الصحیة في تقديم الخدمة لأكثر من 96 ساعة اختلاف التكلفة حسب الدولة.

وقال الباحث: لا يوجد علاج لكورونا بل الموجود علاج مضاعفات يتسبب بھا الفیروس، ويختلف حسب التكلفة في كل دولة بناء على أنظمتھا الصحیة وتركیبتھا.

وأضاف أن تكالیف الإقامة في المستشفى ترتفع أكثر إذا استخدم جھاز التنفس الصناعي، ووجد أن استخدامه لمدة 96 ساعة أو أكثر قد تصل التكلفة إلى 88114 دولارا، وإن كان أقل من 96 ساعة تصل التكلفة 34225 دولارا، فیما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة عرضة للبقاء أطول في المستشفیات، وھناك تفاوت بطبیعة الحال.