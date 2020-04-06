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المهرة البحرينية مؤمنة بأن الحياة متغيرة
منذ ساعة
1475
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أحدث التعليقات
زائر
طيب تمام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عطوني الصحن هذا وانا اعيد ترتيبه مع بعض الإضافات 😋😋😋😋
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عطوني الصحن هذا وانا اعيد ترتيبه مع بعض الإضافات 😋😋😋😋
ابو علي
تركيا ومن خلفهم من الكلاب والخنازير اكلت هوى جميعها وتركيا وعمسلها الخائن بقطر سيقسطون وان غدا لناظره قريب
M-512
طيب ليش م يصوروا الطفل بجانب امه 💔🥺 ولا خلاص الطفل يحرم منها 😭
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