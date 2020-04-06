بالصور.. إخراج شخص سقط في بئر ببيشة

أبها (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني ببيشة، حادث سقوط شخص في بئر يدوية بمركز الجعبة.

وخرج مدني بيشة، الشخص الذي سقط في عمق 18 متر، وهو بصحة جيدة.