نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

هيئة الطيران المدني تكثف الجهود والاستعدادات لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج

Time منذ ساعة
Views 1495
هيئة الطيران المدني تكثف الجهود والاستعدادات لترتيب عودة المواطنين القادمين من الخارج

الرياض (صدى):
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - أكملت هيئة الطيران المدني استعداداتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات لخدمة المواطنين المتواجدين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن الهيئة أكملت استعداداتها واتخذت التدابير والإجراءات كافة، وجهزت مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام)، لاستقبال الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة وفقا للإجراءات والتدابير الصحية المتبعة.

وأفاد معاليه أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تعمل على توفير الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.

وجهزت هيئة الطيران المدني غرفة عمليات مشتركة في المطارات الدولية الثلاثة بمشاركة (وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ورئاسة أمن الدولة)، بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وتوحيد الجهود في استقبال عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة، كما اتخذت الهيئة جميع التدابير الاحترازية والوقائيــة مــن فيــروس كورونــا المســتجد، وذلك بالتعـاون مـع وزارة الصحـة حيث تقوم الهيئة بتهيئة نقاط المغـادرة والوصول وطواقم الطائـرات والمطـارات لضمـان تطبيـق الإجـراءات والتدابيـر الاحترازيـة بهـذا الشـأن.

ووفرت الهيئة العامة للطيران المدني المعدات الحديثة في عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر في مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك فهد الدولي، حيث تقوم فرق ميدانية بعمليات التطهير والتعقيم بشكل مستمر على مدار24 ساعة، باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، كما ستوفر الهيئة المعقمات الطبية لتعقيم أيدي المسافرين في جميع أرجاء صالات المطارات الدولية الثلاثة وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية والنصائح الطبية لكل مسافر يصل إلى أرض الوطن، إضافة إلى قيام هيئة الطيران المدني بإيصال أمتعة المسافرين العائدين من الخارج إلى مقرهم.

وستنفذ الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة العديد من الإجراءات الوقائية للمواطنين الراغبين في العودة للمملكة، حيث سيتم خضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية، كما سيتم تواجد فرق طبية مؤهلة في مطارات الدولية الثلاثة لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتعقيم الطائرات وتطهيرها بعد نزول جميع الركاب.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
طيب تمام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عطوني الصحن هذا وانا اعيد ترتيبه مع بعض الإضافات 😋😋😋😋
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عطوني الصحن هذا وانا اعيد ترتيبه مع بعض الإضافات 😋😋😋😋
ابو علي
تركيا ومن خلفهم من الكلاب والخنازير اكلت هوى جميعها وتركيا وعمسلها الخائن بقطر سيقسطون وان غدا لناظره قريب
M-512
طيب ليش م يصوروا الطفل بجانب امه 💔🥺 ولا خلاص الطفل يحرم منها 😭

أخر الأخبار

زواج مسن من فتاة شابة .. فاته القطار
زواج مسن من فتاة شابة .. فاته القطار
Time منذ 3 دقائق Views 193
المفحط بغى ينهي حياة الحضور
المفحط بغى ينهي حياة الحضور
Time منذ 3 دقائق Views 137
نصائح من طبيبة حسناء لمواجهة الكورونا
نصائح من طبيبة حسناء لمواجهة الكورونا
Time منذ 4 دقائق Views 149
الأمم المتحدة : العنف ضد المرأة تزايد بعد تفشي كورونا
الأمم المتحدة : العنف ضد المرأة تزايد بعد تفشي كورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1084
رينارد يتابع لاعبي الأخضر ويطالب بتقارير
رينارد يتابع لاعبي الأخضر ويطالب بتقارير
Time منذ 5 دقائق Views 1126
شرطي في الكويت يوثق تصرف غريب من خادمة منزل
شرطي في الكويت يوثق تصرف غريب من خادمة منزل
Time منذ 5 دقائق Views 208
راح تعب اليوم بثواني
راح تعب اليوم بثواني
Time منذ 5 دقائق Views 219
بالفيديو .. ميساء المغربي تُعلق بجرأة على متابعة انتقدت شكلها
بالفيديو .. ميساء المغربي تُعلق بجرأة على متابعة انتقدت شكلها
Time منذ 6 دقائق Views 190
صادوهم متجمعين مع بعض
صادوهم متجمعين مع بعض
Time منذ 6 دقائق Views 212
المودل خولة العنزي تعشق الجمال
المودل خولة العنزي تعشق الجمال
Time منذ 11 دقيقة Views 301