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تخفيض راتب مدرب انجلترا

Time منذ ساعة
Views 1421
تخفيض راتب مدرب انجلترا

وكالات (صدى):
تقرّر تخفيض رواتب عدد كبير من الموظفين في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأبرزهم مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم جاريث ساوثجيت.

وأعلن الاتحاد في بيان رسمي، إنه "بمجرد ظهور الفيروس قمنا بالعديد من الإجراءات الوقائية وأوقفنا البطولات الخاصة بنا، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، ولا يوجد وقت محدد يمكننا أن ننتظر عودتهم فيه".

وأضاف البيان: "الخسائر المادية للاتحاد الإنجليزي وصلت لحوالي 100 مليون استرليني، ومن السهل أن تتجاوز ذلك الرقم لـ 150 مليون بحسب ما تقرره الحكومة من إجراءات مستقبلية".

وتابع: "كما هو الحال في العديد من المؤسسات حول الدولة قمنا بإعادة التفكير في وضعنا المادي خلال تلك الفترة التي تشهد العديد من التحديات، لنستطيع دعم الاتحاد وموظفيه".

وأضاف: "اقترحنا أن يتم تخفيض راتب كل من يحصل على أكثر من 50 ألف استرليني في العام بنسبة 7.5% بشكل مؤقت، ولأن من يحصل على رواتب أعلى يجب أن يتمتع بالمزيد من المسؤولية سيتم تخفيض 15% من راتبه، بينما المرتبات الأكبر على الإطلاق سيتم تخفيضها بنسبة 30%".

وأشار إلى أن " التخفيضات ستكون لمدة ثلاثة أشهر وبكل تأكيد قابلة للتمديد في الفترة التالية بحسب ما ستقرره الحكومة الإنجليزية من إجراءات في مكافحة فيروس كورونا المميت والتي سيترتب عليها تحديد موقف البطولات الكروية من العودة ".

وسيكون نصيب جاريث ساوثجيت من التخفيضات، نحو 225 ألف جنيه استرليني في الشهر لمدة ثلاثة أشهر.

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أحدث التعليقات

زائر
طيب تمام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عطوني الصحن هذا وانا اعيد ترتيبه مع بعض الإضافات 😋😋😋😋
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عطوني الصحن هذا وانا اعيد ترتيبه مع بعض الإضافات 😋😋😋😋
ابو علي
تركيا ومن خلفهم من الكلاب والخنازير اكلت هوى جميعها وتركيا وعمسلها الخائن بقطر سيقسطون وان غدا لناظره قريب
M-512
طيب ليش م يصوروا الطفل بجانب امه 💔🥺 ولا خلاص الطفل يحرم منها 😭

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