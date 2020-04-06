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الجوازات: تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً

Time منذ 7 دقائق
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الجوازات: تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً

الرياض (صدى):
إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية حتى تاريخ 1441/9/21هـ، بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اعتباراً من اليوم الاثنين، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت 1441/8/25هـ الموافق 2020/4/18م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد البدء بطلب طباعة وتوصيل هوية الزائر, وذلك من خلال حساب المستضيف بمنصة "أبشر" دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

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أحدث التعليقات

M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم ويذلهم في الدنيا قبل الآخرة ولعذاب الآخرة اخزى لو كانوا يعلمون، إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحم الطفل ويسكنه فسيح جنانه 🥺🙏🏻💔😭
abdul
بعض الرياييل ما ينفع معاهم إلّا الإعتكاف المنزلي علشان يتعلّموا بالضّبْط كيف يجيبوا البَيبِي.
M-512
جزاهم الله خير الجزاء.
**""'سهم'""**
سود الله وجهة ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله والشكر على نعمة العقل

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