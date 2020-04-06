الجوازات: تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة إلكترونياً

الرياض (صدى):

إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد هوية زائر الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية حتى تاريخ 1441/9/21هـ، بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اعتباراً من اليوم الاثنين، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد "هوية زائر" الممنوحة للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد "هوية زائر" ستستمر حتى نهاية يوم السبت 1441/8/25هـ الموافق 2020/4/18م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد البدء بطلب طباعة وتوصيل هوية الزائر, وذلك من خلال حساب المستضيف بمنصة "أبشر" دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.